Top 5: Bühnen- & Kinolokale

1., VESTIBÜL

Seit acht Jahren führt Christian Domschitz das elegante Restaurant in der Säulen-Vorhalle des Burgtheaters nun schon. Die klassische Wiener Küche noch weiter zu entwickeln, ist das Konzept. Legendär: das Hummerkrautfleisch.



Wien 1, Universitätsring 2,

Tel: 01/532 49 99,

Mo-Fr 11-24, Sa 18-24,

www.vestibuel.at



2., WEINZIRL

Das Restaurant im Konzerthaus spezialisierte sich schon früh auf so genannte „österreichische Tapas“, also klassische Gerichte in Vorspeisen-Größe. Das ermöglicht eine rasche, interessante Menüfolge, ohne den Magen zu belasten.



Wien 3, Am Heumarkt 6,

Tel: 01/512 55 50,

an Konzert-Tagen ab 17.30, So 12-15,

www.weinzirl.at



3., HASEWENDS KIRCHENWIRT

Eines der besten Gasthäuser der Steiermark. Nicht nur wegen der Feinkost-Fleischerei (Kübelfleisch, Zelodec!) und weil man großartig steirisch kocht, sondern auch wegen des angeschlossenen Arthouse-Kinos.



8552 Eibiswald 39,

Tel: 03466/422 16,

Mi-So 8-24,

www.hasewend.at



4., LUDWIG & ADELE

Die jungen Gastronomen aus Vorarlberg legen hier im Foyer des Künstlerhaus-Kinos eine Küche vor, die man ohne Weiteres auch ohne eine schöne Kino-Vorstellung genießen kann. Kreative Szene-Küche mit dem gewissen Etwas.



Wien 1, Akademiestr. 13,

Tel: 0681/81 91 61 01,

Mo-Fr 12-24, Sa, So 17-24,

www.ludwigundadele.at



5., THEATERCAFÉ

Vor 15 Jahren war das Theatercafé ein Zentrum der Wiener Szene, heute ist es etwas ruhiger, die Architektur überzeugt aber immer noch und gut bekocht wird das Theatercafé nach wie vor. Wiener und mediterrane Küche.



Wien 6, Linke Wienz. 6,

Tel: 01/585 62 62,

Mo-Fr 10.30-20, bei Theater bis 24,

www.facebook.com/ theatercafewien



