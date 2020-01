Florian Holzers Top5: Neue Koreaner

1 BABIDA

Das „ Babida“ ist noch so etwas wie der koreanische Geheimtipp in Wien: Am Schwedenplatz in einem ehemaligen China-Restaurant im ersten Stock gelegen nicht ganz leicht zu finden, aber sehr authentisch, sehr vielfältig und wirklich spannende koreanische Küche.



Wien 1, Franz-Josefs-Kai 29,

Tel: 01/532 28 52,

Mo-Mi 11.30-14.30, Do-Sa 11-14.30, Mo-Sa 17.30-22,

www.babida-vienna.at



2 HAN AM STADTPARK

Auch das Han machte diesen Sommer auf und zählt zu den besten der jungen Korea-Lokale. Mutter und Tochter sorgen hier für eine sehr traditionelle, aber auch etwas moderner angelegte koreanische Küche – farbenfroh, aromatisch, vielfältig, köstlich.



Wien 3, Am Heumarkt 9/3,

Tel: 01/535 50 50,

Di-Sa 12-15, 17.30-23, So 11-15, 17.30-22,

www.han-wien.at



3 SANG SANG

Das „Hanil“ zählte vor 30 Jahren zu den ersten Asia-Restaurants in Wien, koreanische Küche war Teil des Sortiments. Nun übernahm die junge Generation, sorgte für ein neues, tolles Design und konzentriert sich mehr auf die Küche ihrer Heimat Korea. Tolle Eintöpfe.



Wien 6, Gumpendorfer Str. 14,

Tel: 01/587 79 41,

Mo-Fr 12-14.30, Mo-Sa 18-23,

www.sangsang.at



4 ARIKEI

Im Frühling wurde aus dem früheren „EN“ das koreanische Mittagslokal „Arikei“: tolles, modernes Design, eine kleine Karte, die quasi das „Best of“ der koreanischen Küche repräsentiert, außerdem noch Maki und gefüllte Teigtaschen. Sehr günstig und sehr flott.



Wien 1, Werdertorg. 8,

Tel: 0664/99 05 00 58,

Mo-Fr 11.30-14.30,

www.arikei.at



5 SHABU SHABU

Das „Yori“ machte 2015 in der City auf, das Zweitlokal „ Shabu Shabu“ – Spezialität ist das namensgebende Gericht, bei dem hauchdünn geschnittenes Rindfleisch und Gemüse bei Tisch in Suppe gegart werden – im Sommer. Achtung: Shabu Shabu nur ab 2 Personen.



Wien 6, Stumperg. 27,

Tel: 01/597 28 79,

Mo-Sa 11-15, 18-23,

www.shabu.at



florian.holzer@kurier.at