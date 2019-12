Florian Holzers Top5: Essen beim Shopping

1 ZUM SCHWARZEN KAMEEL

Der Vorteil des Kameel: Hier kann man entweder nur kurz pausieren und eines der legendären Brötchen mit einem Glas Wein nehmen, oder mit allen Schikanen dinieren. Der Nachteil: Das weiß ganz Wien, dementsprechend voll ist’s hier an Samstagen.



Wien 1, Bognerg. 5,

Tel: 01/533 81 25,

Mo-So 8-24,

www.kameel.at



2 ZUM FINSTEREN STERN

Ruhig, besinnlich und intim geht es hier zu, eine kleine Karte mit wunderbaren, neo-mediterranen Gerichten, perfekte Atmosphäre. Leider sperrt der Stern aber erst um 18 Uhr auf, das heißt: Tisch reservieren, alle Einkäufe erledigen und dann herkommen.



Wien 1, Schulhof 8,

Tel: 01/535 21 00,

Di-Sa 18-24,

www.zumfinsterenstern.at



3 STADTCAFÉ

Man kann sich natürlich auch in der Schlange anstellen, um ins Café Central eingelassen zu werden, das dauert allerdings. Hier ist es weniger klassisch, eher locker und modern, das Essen ist erstklassig, der Kaffee besser als in Kaffeehäusern normalerweise der Fall.



Wien 1, Freyung 1,

Tel: 01/205 535,

Mo-Sa 8-24, So, Fei 9-22,

www.stadtcafe-wien.at



4 BEAULIEU

Die Ferstel-Passage ist mit Xocolat, Mörwald-Kochamt, Vulcanothek und Caffè Couture kulinarisch dicht bestückt, die Krönung ist aber das Beaulieu: ein charmantes Bistro, in dem man außerdem französische Spezialitäten kaufen kann. Reservierung ist kein Fehler.



Wien 1, Herreng. 14/18,

Tel: 01/532 11 03,

Mo-Sa 10-23,

www.beaulieu-wien.at



5 RESERVA IBÉRICA BY PACO

Hier kann man gar nicht reservieren, das würde auch nicht zum Konzept dieser Tapas-Bar passen: Man bekommt die feinsten Iberico-Schinken aus Spanien, noch ein paar gute Snacks und spanische Weine und kann rasch wieder gestärkt weitershoppen.



Wien 1, Wallnerstr. 5,

Mo-Sa 11-23,

www.facebook.com/reservaibericavie/



florian.holzer@kurier.at