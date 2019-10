Florian Holzers Top5: Bundesländer-Biergärten

1. MÜLLNER BRÄU

Der größte, der schönste, der beste Biergarten Österreichs. 1.400 Sitzplätze hat das Augustiner Bräu in Mülln unter Kastanien zu bieten, außerdem ein nach uralter Rezeptur gebrautes (und in Holzfässern gereiftes) Bier sowie den schlaraffischen „Schmankerlgang“. Kult!



5020 Salzburg, Lindhofstr. 7,

Tel: 0662/43 12 46,

Mo-Fr 15-23, Sa, So, Fei 14.30-23,

www.augustinerbier.at



2. KLOSTERHOF

Nahezu ebenbürtig der Klosterhof in Linz: Eine Grün-Oase mitten in der Stadt, bis 1928 ein Kloster, seit 1930 einer der schönsten Biergärten des Landes, 1.350 Sitzplätze unter Kastanien oder in den Arkaden, traditionelle Herrlichkeiten à la Hascheeknödel mit Bratensaft.



4020 Linz, Landstr. 30,

Tel: 0732/77 33 73,

Mo-So 9-24,

www.klosterhof-linz.at



3. STIEGLKELLER

Von den schönen Plätzen Salzburgs einer der schönsten: am Fuß des Festungsberges und nur zu Fuß erreichbar, mit eindrucksvollen Hallen sowie wunderbarer Terrasse mit Blick über die Altstadt. Gekocht wird deftig und traditionell, wie es für einen Biergarten gehört.



5020 Salzburg, Festungsg. 10,

Tel: 0662/84 26 81,

Mo-So 11.30-23,

www.stieglkeller.at



4. BRAUGASTHOF SIGL

Die malerische Seenlandschaft im Flachgau hat auch biergarten-mäßig einiges zu bieten. Etwa den Braugasthof Sigl, der zur Trumer Brauerei gehört: Seit 1601 im Amt, ein Bilderbuch-Biergarten, bodenständige Küche, Kräuter aus dem Garten.



5162 Obertrum, Dorfpl. 1,

Tel: 06219/7700,

Mo, Do-Sa 11-24, So 11-22,

www.braugasthof-sigl.at



5. STERNBRÄU

Nochmal Salzburg: Einerseits eine der ältesten Brauereien der Stadt, mit aufwendiger Renovierung und Wiedereröffnung vor fünf Jahren, aber auch eines der jüngsten Bierlokale. In zwei Biergärten gibt’s 650 Sitzplätze, ganz klassische, wunderbare Biergarten-Küche.



5020 Salzburg, Griesg. 23,

Tel: 0662/842 140,

Mo-So 9-24,

www.sternbrau.com