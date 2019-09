Florian Holzers Top 5: Heurige in Wien

1., KIERLINGER

Einer der „echtesten“ Betriebe im 19. Bezirk. Stube, Extrazimmer und vor allem der Hof wirken noch wie aus dem 19. Jahrhundert, dabei ist der Kierlinger-Wein vom Nussberg erstklassig und das Buffet authentisch und reichhaltig. Traumgarten.



Wien 19, Kahlenberger Str. 20,

Tel: 01/370 22 64,

Mo-Sa 15.30-24, So, Fei 15.30-23,

www.kierlinger.at



2., BUSCHENSCHANK IN RESIDENCE

Winzerin Jutta Ambrositsch bespielt stillgelegte Traditionsheurige, seit zwei Jahren den urig-echten Geheimtipp-Heurigen von Franz Rauscher. Ambrositschs Weine sind in Kennerkreisen hoch angesehen, das Buffet Extraklasse.



Wien 19, Langackerg. 5a,

Tel: 0664/500 60 95,

4.-6., 11.-13., 18.-20.10., Fr 17, Sa 16, So 15-23,

www.jutta-ambrositsch.at



3., ZAWODSKY

Einen schöneren Heurigen-Garten als hier wird man in Wien nur schwer finden (das tröstet über die karge Gestaltung der Innenräume hinweg). Blick über Grinzinger Weingärten bis nach Wien, viele Bäume, gute Weine, tadelloses Buffet.



Wien 19, Reinischg. 3,

Tel: 01/320 79 78-2,

Mo, Mi-Fr 17-24, Sa, So, Fei 14-24,

www.zawodsky.at



4., GÖBEL

Der „etwas andere“ Heurige. Hans Peter Göbels Heuriger wirkt modern, kein Wunder, der Rotwein-Spezialist ist ausgebildeter Architekt. Und ebenfalls anders: Helmut Krenek sorgt hier für das wahrscheinlich beste Heurigen-Essen Wiens.



Wien 21, Stammersdorfer Kellerg. 131,

Tel: 01/294 84 20,

Mo, Do-Sa 16-24, So, Fei 12-24,

www.helmut-krenek.at



5., LEITNER

Von den wenigen noch existierenden „echten“ Heurigen in Ottakring ist der Leitner der spektakulärste. Die kleine Hütte in den Weingärten am Wilhelminenberg ist nur zu Fuß erreichbar, der Ausblick traumhaft, die Weine brav, das Essen deftig.



Wien 16, Sprengersteig 68,

Tel: 01/480 01 39,

Di-Fr 17-23, Sa 16-23, So, Fei 16-22,

www.weinbau-leitner.at



