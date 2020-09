Diese 10 Tiere haben wir vor dem Aussterben bewahrt

Noch vor 20 Jahren wurde die burmesische Dachschildkröte - eine riesige asiatische Flussschildkröte - für ausgestorben erklärt. Nach der Wiederentdeckung einer Handvoll überlebender Tiere haben Wissenschaftler die Population auf fast 1.000 Tiere in Gefangenschaft erhöht, von denen einige in den letzten fünf Jahren in Myanmar erfolgreich in die Wildnis entlassen wurden. "Wir waren so nahe dran, sie zu verlieren", sagte Steven G. Platt, Herpetologe bei der Wildlife Conservation Society, in einem, am 3. September in der New York Times erschienen, Artikel. "Wenn wir nicht eingegriffen hätten, wäre diese Schildkröte einfach weg." Während die Art nicht mehr vom völligen Aussterben bedroht ist, warnte Dr. Platt, dass nicht nachhaltige Fischereipraktiken weiterhin ein Problem für die Erholung der Schildkröten in der Natur darstellen.