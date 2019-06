Tag des Kusses - einsame Herzen im Kellergassentaumel: Die besten Tipps rund ums Wochenende!

topFit

House∙Running Was früher nur Stunts bewältigten, ist nun auch für uns ein Klacks, fast. Denn wenn wir am Plateau des dreizehnten Stockwerks das Gurtzeugs umgeschnallt bekommen, kann der Puls schon recht kräftig pochen. Dann geht es nur mehr um den ersten Schritt in die Horizontale. Wer traut sich?

Hotel Ibis Mariahilf, Wien 6, 6./20. Juli, 10./24. August, 7./21. September, Info & Anm. unter www.houserunning.at

