Sweetheart, das sind stylische Geschenke für den Valentinstag

Nicht vergessen: Am 14. Februar ist wieder einmal Valentinstag. In Zeiten wie diesen freuen wir uns ganz besonders über alles, was von Herzen kommt:

Schockverliebt

Shocking Pink, die Signature-farbe der Kultdesignerin Elsa Schiaparelli, zählt für mich zu den allerschönsten Rosatönen. Das auffallende Westerl von Essentiel Antwerp wünsch’ ich mir selbst zum Valentinstag. Haben Sie das kleine Herz auf der Herzensseite schon entdeckt?