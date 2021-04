Sing meinen Song! Wieso Corona Pop wieder richtig spannend macht

Homeoffice, Jogginghosen, ungewaschene Haare? Ja ja, klingt alles nicht so prickelnd, aber musikalisch betrachtet sorgt gerade die neue „Heimlichkeit“ für jede Menge neuen Stoff, in manchen Fällen sogar für echte Höhenflüge. Weil’s ja seit einem Jahr in etwa so ist, wie es früher am Land im Winter war: Man ist zu Hause in der Stube, weil’s draußen kalt und finster ist. Also macht man – Musik! Stubenmusi, Hausmusik, egal. In Island ist es ja anscheinend ständig so, deshalb haben die dort eine irrwitzige Quote, was internationale Pop-Acts auf Einwohner betrifft, aber das ist eine andere Geschichte.

Stars machen Stubenmusi!

Für unsere Pop- und Rock-Idole bedeutet das: Keine ewigen Touren mehr, um ihre Songs zu promoten. Geht einfach nicht. Weil die meisten Musiker aber einfach gern Musik machen, machen sie das jetzt zu Hause. Und weil man nicht ständig neue Songs erfinden kann, spielt man irgendwann seine persönlichen Lieblingssongs nach. Auf diese Weise hat sich im vergangenen Jahr nicht nur eine richtig ansehnliche Zahl an spannenden, witzigen, skurrilen und atemberaubenden Coverversionen angehäuft.