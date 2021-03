Love is in the air: Playlists für den Frühling

STROMAE: „Alors on danse“ – Einfach so. Weil wir es uns wert sind.

Yazz: „The Only Way Is Up“ – Auf geht’s, im wahrsten Sinn des Wortes.

SOFI TUKKER: „Best Friend“ – Die schieben an, dass es ein Wahnsinn ist. Wir ziehen mit.

ICONA POP: „I Love It“ – Vorwärts, mit vollem Karacho! Aber über die Brücke, nicht in sie rein.

KATRINA & THE WAVES: „Walking On Sunshine“ – Der Titel ist Programm. Und genau so geht’s.