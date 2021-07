Sexverbot und Roboter: 5 kuriose Fakten zu den Spielen in Tokio

Gilt Social Distancing eigentlich auch für Roboter? Japan sagt „nein“ und zieht bei der Versorgung der Athleten und Funktionäre alle Register. Von Robotern am Gepäckband am Flughafen, über intelligente Transportfahrzeuge und automatisierte Kellner gibt es in Tokio kaum etwas, das es nicht gibt. Entwickelt wurde die Technologie für die olympischen Spiele von Toyota, einem der Hauptsponsoren. Was davon auch ohne Millionenpublikum wirklich zum Einsatz kommen wird, erfahren wir erst am Freitag.