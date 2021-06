Schöne Bademode samt Accessoires in den neuen erdigen Trendfarben

Life is a Beach Das sind die Bademodentrends 2021

Erdfarben & Apricot-Töne, 70s-Retro mit Häkeleien und Sommerstrick, Lochstickereien in Weiß & Blassrosé, Klassiker in Schwarz & Weiß (what else is new?) Grafische Muster & Ethnomuster.

Starke Frauen, starke Farben

Gott sei Dank lassen wir uns nicht mehr so enorm stressen von super ausgeleuchteten, perfekt retuschierten Swimwearsujets, die mit der Realität absolut nix zu tun haben. In den letzten Jahren haben immer mehr Labels auf Photoshoptricksereien verzichtet und setzen auf ganz „normale“ Models mit ganz normalen (Wohlfühl-) Körpermaßen. Wie geht nochmal mein Lieblingsspruch zum Thema? „How to have a beach body: 1. Have a body. 2. Go to the beach.“ Genau. Rote Badeanzüge am Foto oben von Margaret & Hermione