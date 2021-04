Die 5 wichtigsten Sonnenbrillentrends zwischen Retro und XL-Glam

Mode kommt trotz Pandemie nicht aus der Mode, das bestätigen auch die digitalen Fashionreports der Modeplattform Lyst. Zu den meistgesuchten Artikel gehören dort aktuell etwa Oversized Square-Sonnenbrillen. Wer hätte gedacht, dass die XL-Shields der 1970er- und 1980er-Jahre wieder in sind?

In neuen Farben, und vor allem aus besserem Material als damals, sind die Shades mit den Retro-Vibes wieder bei sämlichen Brillendesignern im Programm. Denn Trend-Accessoires sind ja zum Glück so lange modern, wie sie zu Outfit und Gesicht passen. Und können so einige Saisonen überdauern. Denn wer einmal das ideale Brillenmodell für sein Gesicht gefunden hat, tauscht es nicht so gerne gegen ein anderes.

Die Zweitbrille darf dafür ruhig ein Statement sein und die eigene Sonnenbrillen-Sammlung ergänzen. Heuer sind neben den XL-Shades, D-Shields, Brillen mit gerader Front, eckige Modelle, bunte Fassungen mit getönten Gläsern, Cateye-Modelle, sowie Brillen mit Metallrahmen in.

D-Shields