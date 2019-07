Florian Holzers Restauranttest: Wirtschaft am Markt

Der Meidlinger Markt wird nicht von Touristen angesteuert wie der Naschmarkt, gilt nicht als cooler Geheimtipp wie der Vorgartenmarkt und hat nicht das südliche Flair des Brunnenmarktes. Aber er ist lebendig, hat ein paar tolle Stände und eine Reihe großartiger Markt-Lokale. Das jüngste und prächtigste ist die „Wirtschaft am Markt“, für die der Kulinarik-affine Immobilien-Entwickler Hans Jörg Ulreich zwei Stände mittels Überdachung verband, eine top-moderne offene Küche installieren ließ und dafür sorgte, dass man die Fensterfront völlig öffnen kann – Markt-Atmosphäre pur. Und er holte Heidi Neuländtner wieder nach Wien. Die frühere Sous-Chefin von Christian Petz hatte ein Jahr lang für tolles Essen am Knappenhof in Reichenau gesorgt, nun kocht sie am Markt Wiener Küche auf hohem Niveau und mit kreativem Witz: als Vorspeise etwa ein Beef tatar, das Christian Petz zur Ehre gereichen würde (9/14,– €), eine sommerliche gebeizte Lachsforelle mit Avocado- und Melonenwürfeln (12,50 €) oder ein Zweierlei vom Kalbskopf – dünn aufgeschnitten und als Börek – mit Minzgurke und Kernöl (11,50 €); und dann geschmorte Rindsbackerln (17,50 €), ein herrliches Kalbsbutterschnitzerl mit knusprig-würzigen Röstzwiebeln und Kohlrabi-Gemüse (12,50 €) oder Innviertler Grammelknödeln, die sich auch in Schärding sehen lassen können (11 €). Der Marillenkuchen vom Blech muss dann noch sein, am Samstag kommt ein Braten ins Rohr und die Jausenkarte „kleine Wirtschaft“ ist ein Grund, hier Freizeit zu verbringen. Perfekt!



Wirtschaft am Markt

Wien 12, Meidlinger Markt 89-92,

TEl: 0660/594 41 25,

Di-Fr 11.30-23, Sa 8-15,

www.wirtschaftammarkt.at



Bewertung:

Küche: 27 von 35

Keller: 6 von 10

Service: 14 von 15

Atmosphäre: 12 von 15

Preis/Wert: 17 von 20

Familie: 5 von 5

Gesamt: 81 von 100



