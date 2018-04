Florian Holzers Restauranttest: Stuwer

Manchmal ist ein Pech auch ein Glück. Etwa das Pech, dass Roland Soykas Projekt eines Resorts in Indonesien dann doch nichts wurde und er kurzerhand ein heruntergekommenes Beisl im Stuwerviertel übernahm. Das wohl vor hundert Jahren einmal ein anständiges Lokal gewesen sein dürfte – alte Fotos und die mächtige Schankanlage belegen das – in den vergangenen zehn Jahren aber nur mehr als Trankler-Hütte fungierte. Soyka renovierte schnell und gut, in nur wenigen Wochen machte er aus dem Tschocherl eine tolle Kombination aus „alt und neu“, wie er sagt, die alte Schank, die alten Kronleuchter, neues Mobiliar, neuer Boden, einer der schönsten Schanigärten seit Langem und natürlich eine neue Küche: Für die holte er sich die junge Oberösterreicherin Lisa Kitzmüller, die hier nun eine extrem ansprechende Mischung aus Szene-Küche und Beisl-Tradition kocht. Gehacktes Beef tatar mit Brunnenkresse, getoastetem Brioche und drei Klecksen Markknochen-Mayonnaise zum Beispiel. Großartig (9,80 €)! Auch einen köstlich-mürben Schweinsbackerl-Strudel mit Sellerie-Püree und Peperonata hat man noch nicht oft gegessen, was definitiv ein Fehler ist (10,90 €). Lángos mit Beinschinken, Sauerrahm und Kren – eine Reminiszenz an den nahen Prater – war leider schon aus (5,60 €), hätte neben Fish and Chips vom Waller mit Erbsenpüree und Sauce Tatar aber ohnehin keinen Platz mehr gehabt (17,50 €). Die hausgemachte, flaumig-leichte „Schokobanane“ ging gerade noch, und das war gut so (7,90 €). Die Weinkarte ist noch ausbaufähig, aber dafür gibt’s einen DJ-Balkon – ein neues, gutes Lokal in einer einstmals schlechten Gegend.



Stuwer,

Wien 2, Stuwerstr. 47,

Tel: 0660/551 45 32,

Di-Sa 11-1,

So 9-16 (Brunch),

www.stuwer.com



Bewertung:

Küche: 27 von 35

Keller: 4 von 10

Service: 15 von 15

Atmosphäre: 14 von 15

Preis/Wert: 16 von 20

Familie: 3 von 5

Gesamt: 79 von 100



florian.holzer@kurier.at