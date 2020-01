Florian Holzers Restauranttest: Riva Officina

Mit seinem vor zehn Jahren gestarteten Open-Air-Pizzeria-Projekt „ Riva“ war der Wiener Schuh-Händler Alexander d’Ambrosio einer der Pioniere der immer noch andauernden Pizza-Renaissance in Wien. Der einstige Sommerspaß entwickelte sich zu zwei großen Top-Pizzerien weiter. Und als vor einem Jahr das kleine Gourmet-Café „Das Wieden“ schloss, überlegten Alexander und Petra d’Ambrosio, ob nicht eine Trattoria auch noch ins Sortiment passen würde. Also erforschten sie das Streetfood Neapels und die Hausmannskost Kampaniens, bauten um, holten Fliesen und einen Koch aus Süditalien und sorgten somit im Handumdrehen für eines der wenigen Lokale in Wien, wo man italienische Regionalküche bekommen kann. Parmigiana zum Beispiel, diesen herrlichen Melanzani-Mozzarella-Auflauf, im gusseisernen Reindl serviert, köstlich (6,90 €). Oder Fritto misto Napoletano, ganz anders als bei uns geläufig, nämlich mit frittiertem Fleischbällchen, in Backteig gehülltem Gemüse, Erdäpfel-Nockerln mit flüssiger Käse-Füllung, Arancini-Reisbällchen und herausgebackenen Knöderln von Pasta mit Gemüse – wunderbar authentisch (9,80 €). Sehr stolz ist man auch auf die Pasta „A’Genoves“, für die Röhrennudeln namens Ziti mit einer Art Gulasch-Sugo vermählt werden, ebenso deftig wie wohlschmeckend (14,90 €). Die Fleischbällchen „A’Purpett ca sarz“ kommen mit einem Gemüse aus gekochten Stängelkohl an den Tisch, herrlich (10,50 €), und wer dann noch Platz für Babamisú, eine Kreuzung aus Baba au Rhum und Tiramisu (5,20 €) hat, dem zollen die Neapolitaner Respekt.



Riva Officina

Wien 4, Neumanng. 4,

Tel: 01/353 40 50,

Di-Sa 11.30-14.30, 18-22,

www.riva.pizza



Bewertung:

Essen: 38 von 50

Service: 9 von 10

Weinkarte: 12 von 15

Ambiente: 22 von 25

Gesamt: 81 von 100



florian.holzer@kurier.at