Florian Holzers Restauranttest: Restaurant Tian

Als der Superfund-Millionär Christian Halper 2011 sein vegetarisches Gourmet-Restaurant „Tian“ eröffnete, war das Interesse zwar vorhanden, wirkliche Begeisterungsstürme löste es aber nicht aus – es war brav. Wie sehr sich das „Tian“ seither unter Küchenchef Paul Ivic entwickelt hat, ist allerdings mehr als nur beachtlich: Es ist eine Sensation. Die Küche steigerte sich um zwei Dimensionen, von gut gemeinter Bistro-Küche auf absolutes Gourmet-Niveau, die Wein- und Getränke-Auswahl ist extravagant und spannend, das „Tian“ bekam einen Bistro-Ableger am Spittelberg und ein Schwester-Lokal in München. Und jetzt, endlich, bekam auch das etwas biedere Design des Restaurants ein Update: Quer durchs Lokal verstrebte Lampen setzen Paul Ivics spektakuläre Gerichte nun wirklich ins richtige Licht. Etwa ein Amuse Gueule, bestehend aus grünem Lauch-Buchweizen-Tee, kleinen, knusprigen Buchweizen-Plätzchen und einem „Tatar“ aus gequollenem Buchweizen; oder ein vor Frische strotzendes Gericht aus Erbsen, Radieschen und Wildkräutern, eine Scheibe Ochsenherz-Paradeiser mit Tomaten-Olivenöl-Essenz, Basilikum und Pinienkernen, genial. Die Steinpilze mit Steinpilz-Crackern und Brombeeren auf Sonnenblumen-Creme zählen sicher zu den besten Steinpilz-Gerichten dieses Jahres, puristisch-köstlich die Ofen-Karotte mit Karottencreme mit bitter-scharfen Kresse-Knospen und eingelegter Taglilie. Acht Gänge umfasst das Menü (127,– €), man will keinen missen, vor allem nicht die Dessert-Kreationen von Thomas Scheiblhofer, einem der besten Patissiers des Landes. Große Küche!



Restaurant Tian

Wien 1, Himmelpfortg. 23,

Tel: 01/890 46 65,

Mi-Sa 12-14, Di-Sa 18-21,

www.tian-restaurant.com



Bewertung:

Essen: 47 von 50

Service: 10 von 10

Weinkarte: 14 von 15

Ambiente: 22 von 25

Gesamt: 93 von 100



florian.holzer@kurier.at