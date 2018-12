Florian Holzers Restauranttest: Pastamara

Eigentlich ist das Hotel Ritz-Carlton mit seinem Edel-Steakhouse „Dstrikt“ und der stimmungsvollen Rooftop-Bar ja nicht schlecht aufgestellt. Nun wurde aus der ehemaligen Souterrain-Lobby aber auch noch eine wirklich moderne, cool gestylte Bar-Restaurant-Mischung namens „ Pastamara” gemacht, für die man den sizilianischen Star-Koch Ciccio Sultano engagierte, um dem Ganzen zeitgenössisch-mediterranes Leben einzuhauchen. Und das gelang ganz schön gut: Ab 8 Uhr Früh gibt’s italienisches Frühstück und ab 17 Uhr den derzeit besten Aperitivo der Stadt – mit Negroni vom Wagen und einem Sortiment ganz fantastischer, kleiner Happen. Will man aber so richtig essen, tritt Sultanos ehemaliger Küchenchef Nicola Zamperetti in Aktion: etwa mit Caponata e Polpo, einer köstlichen Kombination aus Oktopus und sizilianischem Melanzani-Gemüse (12 €); oder einem massiven Linseneintopf mit zwei nur ganz zart gegarten Scampi und schwarzer Trüffel, zu der Zamperetti noch ein knuspriges „Cannolo“-Röllchen mit rohem Scampi serviert – eine absolute Sensation (14 €). Auch die Gnocchi Ragusani können’s, eine Kombination aus butterzarten, mit schmelzendem Käse gefüllten Gnocchi mit extrem guten Fleisch-Tintenfisch-Knöderln (14 €). Das Schwertfisch-Steak in Panier aus gerösteten Mandeln mit gebratenen Zwiebeln und Ghiotta-Sauce puristisch und gut (26 €), der Mandelpudding „Bianco Mangiare“ ein Traum für Freunde der Mandel (8 €). Absolutes Lob ans Service-Personal, akkurat, aufmerksam, professionell, eine seltene Wohltat, und die Weinkarte mit etwa 300 Positionen aus jedem Winkel Italiens ist schlichtweg sensationell.



Pastamara,

Wien 1, Schubertring 5-7,

Tel: 01/311 88-0,

Mo-So 8-23.30,

www.ritzcarlton.com/de/hotels/europe/vienna/dining/pastamara



Bewertung:

Küche: 32 von 35

Keller: 9 von 10

Service: 15 von 15

Atmosphäre: 13 von 15

Preis/Wert: 15 von 20

Familie: 2 von 5

Gesamt: 86 von 100



