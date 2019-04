Florian Holzers Restauranttest: Hotel am Sachsengang

Bis in die 90er-Jahre waren Hotel und Taverne am Sachsengang gut gehende Betriebe, die einen gewissen Seventies-Glamour versprühten. Sie galten als die erste Adresse im Marchfeld, zur Spargelsaison war kaum ein Tisch zu bekommen. Dann folgten Besitzerwechsel, Konkurse, Klagen, schließlich wurden die Betriebe getrennt, die „ Taverne“ wurde zu einem griechischen Restaurant, um das Hotel blieb es still. Nun wurde es allerdings neu übernommen und Stück für Stück an moderne Erfordernisse angepasst. Vor allem aber wurde das Hotel-Restaurant wieder reaktiviert, und zwar von Alexander Heidinger, dessen Eltern in Wien das traumhafte „Heidinger’s Gasthaus“ führen, in dem Alexander sieben Jahre lang kochte. Hier, im Hotelrestaurant aus dem Jahre 1973, mit offenem Kamin und riesigem Kronleuchter, legt er die Küche etwas anders an, gutbürgerlich mit internationalem Twist. Und natürlich ist seit voriger Woche auch der Spargel Thema: Ein viergängiges Spargelmenü besteht aus geflämmtem Ziegenkäse mit (leider etwas Kühlschrank-kalten) Spargelspitzen auf Erbsenpüree, gar nicht schlecht, und einer herzhaften Spargelcremesuppe mit Brotchips und Kerbel-Öl. Beim Hauptgang bleibt man mit Solo-Spargel, Sauce Hollandaise, Butter-Erdäpfeln und Prosciutto vielleicht eine Spur zu klassisch, gleicht das dann mit Spargel-Panna-Cotta mit marinierten Erdbeeren und Basilikum-Sorbet zumindest ein bisschen aus (38 €). Immerhin: Österreichs Spargel-Zentrum hat ja nicht allzu viele Restaurants zu bieten, jetzt wieder eines mehr, und das hat durchaus anachronistischen Charme.



Hotel am Sachsengang,

2301 Groß Enzersdorf, Schloßhofer Str. 60,

Tel: 02249/93081,

Mo-Sa 11-15, 17-22,

So 9-15 (Brunch),

www.hotelsachsengang.com



Bewertung:

Küche: 26 von 35

Keller: 6 von 10

Service: 14 vvon 15

Atmosphäre: 11 von 15

Preis/Wert: 16 von 20

Familie: 4 von 5

Gesamt: 77 von 100



florian.holzer@kurier.at