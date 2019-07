Florian Holzers Restauranttest: Das Atelier

Während der Festspiele haben die Restaurants rund um Salzburg ihre absolute Hochsaison, das ist bekannt, und besonders die Restaurants an den Seen rund um Salzburg boomen – weil die Landschaft so traumhaft schön ist und die Reinanken so gut schmecken. Vor drei Jahren passierte in St. Gilgen am Wolfgangsee etwas Interessantes: Stefan Fischer übernahm die elterliche Pizzeria an der Promenade und beschloss, nicht mehr nur Pizza, Burger, Steaks und Pommes anzubieten. Sondern auch „Innovation Cooking“, elaborierte Gourmet-Küche. Abends (und gegen Reservierung auch mittags) wird der obere Stock des Pizza-Salettls dann zum „ Restaurant Atelier“: Gedeck mit La Ratte-Kartoffel und Butter, die mit getrockneten Algen aus dem Wolfgangsee aromatisiert wurde, ein Gruß aus der Küche in Form eines Röllchens aus mariniertem Radieschen, gefüllt mit Ceviche vom selbst gefangenen Wolfgangsee-Fisch. Als Vorspeise dann das „Icon-Gericht“ des Hauses: Eine Umrandung aus Selleriecreme in Form des Wolfgangsees, gefüllt mit Wildkräutersuppe, garniert mit Blüten und Saiblingskaviar, dazu ein am Salzstein gegartes Filet der Reinanke. Das glasierte Kalbsbries wird mit Erbsen aus dem eigenen Garten kombiniert, das Filet vom Maibock kommt mit Madeira-Kaffee-Sauce, schwarzen Nüssen, Topinambur und einem äthiopischen Blattkohl-Gemüse. Allerhand! Dann wird noch die Mozartkugel interpretiert, und das alles um 49 Euro. Inklusive traumhaftem Seeblick. Definitiv eine Alternative zu manch einem Restaurant, dessen Programm sich seit 35 Jahren nicht geändert hat.



Das Atelier

5340 St. Gilgen, Ischlerstr. 16,

Tel: 06227/7040,

Do-Di 14-22,

www.innovation-cooking.at



Bewertung:

Küche: 29 von 35

Keller: 7 von 10

Service: 14 von 15

Atmosphäre: 13 von 15

Preis/Wert: 17 von 20

Familie: 4 von 5

Gesamt: 84 von 100



