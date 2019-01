Florian Holzers Restauranttest: Bar Krawall

Oft hört man, dass der Naschmarkt nicht mehr der sei, der er einmal war, dass Souvenirshops und beliebige Mainstream-Lokale die echten, guten Stände verdrängen würden. Da stimmt viel daran, Tatsache ist aber, dass man hier nach wie vor großartig einkaufen und genießen kann. Und seit November besitzt der Naschmarkt definitiv ein neues Highlight. Es nennt sich in Anspielung auf die legendäre Marktschreierin Krawall-Minerl „ Krawall“ und ist eine Kooperation des südburgenländischen Top-Winzers Uwe Schiefer mit dem Münchner Unternehmer Hans Kilger. Kilger übernahm in den vergangenen Jahren einige Restaurants in der Steiermark, startete eine Bison- und Wasserbüffel-Zucht in Siebenbürgen und gründete nicht zuletzt mehrere Weingüter in der Steiermark und im Burgenland, letztere werden von Uwe Schiefer geleitet. Im „ Krawall“ bekommt man sämtliche Produkte dieser Unternehmungen, und zwar zubereitet vom großartigen Markus Leitgeb, bis vor Kurzem Koch in einem der besten Gasthäuser des Burgenlands: Etwa Bison-Rohschinken mit Grapefruit und gerösteten Haselnüssen (10,50 €), ein grandioses Büffel-Gulasch (9,50 €) oder eine Aufschnitt-Platte mit dem Besten von Hirsch, Wildschwein, Büffel und Bison (15,– €). Dazu kommen Tagesgerichte, die zur Spitzenklasse gehören, was man momentan am Markt bekommt: Bison-Bratwurst mit süditalienischem Wildgemüse „Friarielli“ etwa (8,90 €), grandiose Vollkorn-Pasta aus Südtirol mit weihnachtlich gewürztem Büffel-Ragout (8,90 €) oder das Bison-Filetsteak mit Speck-gefülltem Erdapfel, ein echtes Steak-Erlebnis (30,– €). Ein köstliches Lebenszeichen des Naschmarktes!



Krawall,

Wien 6, Naschmarkt Stand 975/C8,

Tel: 0664/20 72 252,

Di-Fr 11-22, Sa 8-22,

www.facebook.com/Barkrawall/



Bewertung:

Küche: 28 von 35

Keller: 8 von 10

Service: 15 von 15

Atmosphäre: 12 von 15

Preis/Wert: 16 von 20

Familie: 2 von 5

Gesamt: 81 von 100



florian.holzer@kurier.at