Royal Hotties: Jung-Adel erobert die Mode-Welt

Kitty Spencer hat es gut. Vor drei Wochen war sie beim Bungee-Jumping in Sydney, vor zwei Wochen machte sie Seattle unsicher und vor einer Woche stand sie für die spanische Vogue in Rom vor der Kamera. Ein Jetset-Leben halt, wie es sich für eine junge Frau ihrer Herkunft gehört. Kitty Spencer ist Jet Set und mitten drinn statt nur dabei. Die 28-Jährige ist nämlich die Nichte von Lady Diana und darf sich selbst "Lady" nennen. Ihr Vater Charles trägt den Titel Earl. Ihm liegt Kitty aber alles andere als auf der Tasche. Sie hat Kunstgeschichte in Florenz studiert sowie Psychologie und englische Literatur in Kapstadt, wo sie aufgewachsen ist. Brotlos? Vielleicht! Spencer verdient ihr Geld aber ohnehin als Model.