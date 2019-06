Der neue Prinz Harry: Warum Dänen-Prinz Nikolai Österreich mag

Als bisherigen Karriere-Höhepunkt konnte Nikolai das Cover-Shooting für die Vogue Ukraine in sein Model-Tagebuch schreiben. Dort verriet er auch Details aus seinem Leben: „Ich habe keine obligatorischen täglichen Aktivitäten, außer ein Gebet vor dem Schlafengehen.“ Adel verpflichtet eben. Deshalb absolviert Nikolai laut dänischen Medien auch ein Praktikum bei einer Immobilien-Firma. Voraussetzung, um nach dem Sommer auf der „Copenhagen Business School“ zu studieren. So weit so gut, wäre da nicht ein Detail, das weibliche Royal-Fans stören könnte. Die Freundin des Prinzen heißt Benedikte Thoustrup, 20, und ist mit ihm zur Schule gegangen. Aber: Auch Prinz Harry war als 20-Jähriger liiert - mit Chelsy Davy. Bis Meghan kam, kreuzten aber noch viele Damen seinen Weg.