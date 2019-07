Rihanna und Co: Diese Promis wollen in den Weltraum

Wenn es nach Richard Branson, 68, geht, wird er am 21. Juli, dem 50. Jahrestag der Mondlandung, sein Raumschiff „Spaceship Two“ besteigen und ins All fliegen. Doch die letzten Jahre ging es nicht nach Branson, Milliardär hin oder her. Der Stand der Technik ließ eine Reise nicht zu. Im Dezember gelang es „ Virgin Galactic“, seinem Unternehmen für Raumfahrt-Tourismus, aber erstmals seit 2011, ein bemanntes Raumschiff von den USA aus ins All zu schicken. Bransons Traum ist damit zum Greifen nah. Für den Flug hat auch die Prominenz Tickets reserviert.