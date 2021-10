Rezepte zum Nachkochen - Thunfisch mit asiatisch gewürztem Kohl

Kohl hat jetzt wieder Saison, und die Sortenvielfalt, die derzeit auf Märkten angeboten wird, hätte man sich vor ein paar Jahren noch nicht träumen lassen. Statt des Thunfischs könnten Sie übrigens auch ein dickes Stück heimische Lachsforelle verwenden.

ZUTATEN für 1 Person

Für das Dressing:

1 EL salzarme Tamari (siehe Tipp)

1 ½ TL Sesamöl

1 ½ TL Honig

1 ½ TL Reisessig



Für den Fisch:

2 EL feines Mandelmehl (gibt’s z. B. bei Spar)

2 TL schwarze Sesamsamen

2 TL weiße Sesamsamen

2 TL Hanfsamen

Ca. 180 g Thunfischsteak,

ca. 2,5 cm dick

1 TL grobes Meersalz

3 EL Speiseöl

2 Köpfe Baby-Pak-Choi, halbiert (an der Wurzel verbunden)

200 g Palmkohl oder Grünkohl, in kleine Stücke gezupft

1 Jungzwiebel, in feine Ringe geschnitten

ZUBEREITUNG

1 Die Dressingzutaten in einer kleinen Schüssel verrühren, bis der Honig aufgelöst ist. Mandelmehl, Sesam und Hanfsamen in einem Gefäß vermengen, das etwas größer als der Thunfisch ist. Das Fischsteak mit Küchenpapier trocken tupfen, rundherum salzen, dann in die Saatenmischung legen und so wenden, dass es komplett ummantelt ist.

2 Eine große Pfanne bei mittelhoher Temperatur erhitzen, 2 EL Öl hineingeben, schwenken. Für ein medium-rare gebratenes Steak 3 Minuten braten, ohne es zu berühren, wenden, weitere 2–3 Minuten braten. Auf einen Teller legen.



3 Die Pfanne auswischen, wieder erhitzen. Das restliche Öl hineingeben, den Pak Choi mit der Schnittseite nach unten hineinlegen, den Palmkohl rundherum verteilen. Braten, bis der Pak Choi schön braun ist und das Gemüse weich wird. Pak Choi wenden, Palmkohl umrühren. Die Hälfte des Dressings zugeben und das Gemüse zwei Minuten rühren, bis es knusprig weich ist.



4 Den Thunfisch in Streifen schneiden und auf dem heißen Gemüse anrichten. Mit dem restlichen Dressing beträufeln und mit Jungzwiebelringen bestreuen.

TIPP

Tamari ist eine japanische Sauce aus fermentierten Sojabohnen. Sie ist dicker als Sojasauce und hat einen ausgewogenen, kräftigen Geschmack. Sie wird ohne Weizen hergestellt und ist damit glutenfrei.

Aufwand: Zubereitungszeit: 20 Minuten Preis: €€€ Kalorien: ca. 750 kcal/Person

Rezept aus dem Kochbuch: Goodful, Einfache Rezepte für ein nachhaltiges Leben, Südwest Verlag, 26,80 €

Jede Woche ein Rezept – ausgesucht und empfohlen von Heidi Strobl.