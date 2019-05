Rezept: Schoko-Tarte

ZUTATEN für 1 Tarte (12 Stück)



Für den Teig:

1 großer Dotter

2 EL kaltes Wasser

200 g glattes Mehl

Mehl für die Arbeitsfläche

eine Prise Salz

60 g Staubzucker

125 g kalte Butter

Butter für die Form



Für die Füllung:

110 g dunkle Kuvertüre (mind. 40% Kakaobuttergehalt)

100 g Butter

2 Eier, eine Prise Salz

200 g Staubzucker

90 g glattes Mehl

Für die Ganache ( Glasur):

80 g Kuvertüre (mind. 40% Kakaobuttergehalt)

1 EL Honig

100 ml Schlagobers

30 g weiche Butter

Für den Teig Mehl, Staubzucker und Salz in einer Schüssel vermischen. Die kalte Butter in kleine Stücke schneiden, dazugeben und zerkrümeln. Dotter mit Wasser versprudeln, dazugeben, zu einem glatten Teig kneten/rühren. In Frischhaltefolie wickeln, mindestens 2 Stunden kalt rasten lassen.

Teig 10 Minuten vor der Weiterverarbeitung aus dem Kühlschrank nehmen, Backrohr auf 180 °C vorheizen. Eine Tarteform (24 cm, herausnehmbarer Boden) mit Butter einfetten. Den Teig ca. 4 mm dick ausrollen, gleichmäßig in die Form drücken, entlang des oberen Randes abschneiden.

Für die Füllung Kuvertüre mit Butter über einem Wasserbad bei milder Hitze schmelzen. Eier mit Zucker kurz schaumig rühren, dann die Schokolade-Butter-Mischung unterheben. Mehl mit Salz vermischen, ebenfalls unterheben. Die Masse bis ca. 1 cm unter den Rand in den Tarteboden füllen. 30-40 Minuten bei Ober-/Unterhitze backen, bis der Mürbteig bräunt und sich die Masse auch in der Mitte setzt. Aus dem Ofen nehmen, 6 Minuten stehen lassen, dann den Rand der Form abheben. Die Fülle mit einem Löffel vom Rand weg hinunterdrücken.

Für die Ganache ( Glasur) die Kuvertüre über einem Wasserbad schmelzen, Honig unterrühren. Obers erhitzen, bis sich am Rand Bläschen bilden. Über die Schokoladenmischung gießen, Butter dazugeben, kurz verrühren und 5 Minuten stehen lassen. Dann von der Mitte ausgehend in kreisenden Bewegungen rühren, bis die Masse zu glänzen beginnt. Auf der Tarte verteilen, ca. 1 Stunde bei Raumtemperatur stehen lassen. Mit Beeren und Blüten garnieren.

TIPP: Achten Sie beim Schmelzen der Kuvertüre darauf, dass keine Wassertropfen hineinspritzen, sonst könnte sie klumpen.



Aufwand: *** | Zubereitungszeit: 1 Stunde plus Back- und Kühlzeiten

Preis: ** | Kalorien: ca. 400 kcal/Person



heidi.strobl@kurier.at



Aus dem Buch: "Sonne, Mond & Cheescake“, NWV Verlag, 24,80 €