Wie passend: Piratenfest im Steuerparadies

Kommende Woche ist Faschingsbeginn und das ist während des Lockdowns fast so absurd wie eine Piratenwoche im Steuerparadies. Gut, die Parade und den Piratenüberfall muss man sich heuer wegdenken, aber die „43. Pirates Week“ findet statt: Am 5. November begann sie auf Grand Cayman, am 15. November endet sie auf Little Cayman. Corona ist auch in der Karibik Spielverderber, aber immerhin bekam eine abgespeckte Version grünes Licht, ohne bedrohliches Gedränge, dafür mit Schnitzeljagden, Pop-up-Auftritten von Piraten in Bibliotheken und einer Bootsparade.