West-Texas: Im Cowboyland am Rio Grande

Am Abend trifft man sich im urigen Starlight Theatre, ein ehemaliges Kino, in dem sich heute ein Saloon befindet. Von der Decke hängen in die Jahre gekommene Ventilatoren, an den Wänden Rinderschädel. Der abgeplatzte Putz verbreitet den „Old Texan“-Charme aus Quecksilberzeiten. „So einsam es auch sein kann, einmal im Jahr wird Terlingua zum internationalen Treffpunkt“, betont Galeristin Zoey Coleman. Jedes Jahr im November pilgern über 10.000 Besucher in die Big-Bend-Region, um beim „Internationalen Chili Cook-off“ dabei zu sein.