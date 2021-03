Wellness unterm Sternenhimmel statt im Sterne-Hotel

Der bunte Kräutergarten von Agnes Oppeneigner leuchtet besonders schön im morgendlichen Sonnenlicht, das sich über die Gipfel der Venedigergruppe ins Tal kämpft. Hier begrüßt man gerne den anbrechenden Tag – und vergisst rasch die wohlige Wärme des Bettes, in dem man eben noch friedlich geschlummert hat.

Doch die Zutaten für den morgendlichen Detox-Tee pflücken sich nicht von selbst. Daher geht es noch vor dem Frühstück in den Kräutergarten. Ein paar Ringelblumen – „die sind entzündungshemmend“. Etwas Minze – „für den Magen“. Ein wenig Johanniskraut und Kamille, Eibisch – „der ist schleimlösend“. Salbei, Thymian, Brennnessel – „für uns Frauen, die entschlackt“. Ein paar Rosenblätter und noch etwas Kapuzinerkresse – „weil man nämlich der Verdauung nie zu viel Gutes tun kann“.

Agnes Oppeneigner scheint mehr Kräuterhexe als Bäuerin zu sein. Seit gut zwanzig Jahren vermietet sie Gästezimmer am „Gesundheitsbauernhof“ Klampererhof in Virgen.