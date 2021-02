Was in der H2O-Familientherme begeistert - und was nicht

Was das Unterhaltungsprogramm betrifft, spielt die Therme alle Stückerln – ob zu Wasser oder am Land. Wer davon träumt, mit einer Meerjungfrauenflosse zu schwimmen, kann das hier lernen und gleich eine Geburtstagsparty dazu buchen. In einer aufblasbaren Plastik-Kugel übers Wasser laufen? Kein Problem. Wer lieber im Trockenen bleibt, tobt sich am Indoor-Spielplatz und in der Hüpfburg aus oder geht es in der Mal- und Bastelstunde mit Bügelperlen ganz ruhig an. Egal, was man tut – Maskottchen HopiHo begleitet einen durch den Tag: In den Gängen hängen seine Porträts, die von kleinen Gästen gemalt wurden, an den übrigen Wänden markieren Sticker die für Kids interessanten Bereiche – also fast alle. Bleiben wir beim fast: Denn natürlich sollen auch Eltern auf ihre Kosten kommen. Während die Kinder von der Badeente und Animateuren bespaßt werden, dürfen Mama und Papa sich auch einmal zurückziehen, in die Sauna gehen oder sich eine Wellnessbehandlung gönnen.