Waldness im Almtal: Wie der Wald riecht, schmeckt und heilt

Unterkunft

Der Hois’nwirt liegt am Ostufer des Traunsees, also abseits des Trubels, direkt am See und direkt unter dem Traunstein. Von dort aus kann man zu Fuß zu den schönsten Badebuchten des Traunsees gelangen. Gut geführtes Traditionshaus mit herrlichem Gastgarten und Zimmer mit Frühstück ab 80 Euro. hoisnwirt.at

Ausflug

Auf dem Weg vom Traun- see ins Almtal kommt man an einem der schönsten Bergseen der Region vorbei, dem Laudachsee. Den Blick auf den See genießt man am besten von der Ramsaualm aus, bei einem „Schlampigen Obstrahmstrudel“, einer köstlichen Variante des Milchrahmstudels.

Infos: traunsee-almtal. salzkammergut.at