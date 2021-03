Von Le Corbusier bis Cocteau: Kunst an der Côte d’Azur

Später im 20. Jahrhundert fand Jean Cocteau in Menton seinen Sehnsuchtsort. Der Maler, Dichter und Filmemacher verbrachte hier viel Zeit, was sich in den Sehenswürdigkeiten der Stadt manifestiert. An der Promenade ist das modernistische Musée Jean Cocteau nicht zu übersehen, ein Stück entfernt, in der Bastion, einem mittelalterlichen Turm, sind weitere Arbeiten von ihm zu sehen. Und im Rathaus von Menton gestaltete er die Salle des Mariages, den Hochzeitssaal. Paare aus aller Welt lassen sich dort trauen – der Blick auf die in Hellblau und Sonnengelb getauchten Liebenden soll Glück bringen.

Schließlich kommen hier auch Feinschmecker auf ihre Kosten: Der Spitzenkoch Mauro Colagreco belegt mit seinem Restaurant „Mirazur“ einen festen Platz auf der Liste der 50 weltbesten Restaurants. Wer nicht so eine dicke Brieftasche – und Geduld, dort einen Platz zu ergattern – hat, kann in Colagrecos Pizzeria am Kai ausweichen. Dort ist alles leistbarer und das Essen ist auch hervorragend.