Verbotenes Russland: Abenteuerurlaub mit Panzern und Rentieren

In der Zeit der Sowjetunion wurden gezielt ausländische Touristen umworben. Auf Plakaten und in Magazinen wurden Reisen mit Nervenkitzel durch die zentralasiatische Steppe und den Kaukasus angepriesen. "Die Anziehungskraft der Sowjetunion bestand in erster Linie aus der Aura des Verbotenen, ein bisschen wie Nordkorea heute", sagt Andrej Siwitski, stellvertretender Leiter der vor 90 Jahren gegründeten staatlichen Reiseagentur Intourist.