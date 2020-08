Urlaubstrends: Überdachter Pumptrack für Kinder in Kärnten

Es gibt zwei große Trends beim Reisen in Österreich: Biken und der Urlaub in der Zwischensaison. Das weiß auch der Tourismusverband Villach und eröffnete daher in Drobollach am Faaker See den ersten mobilen, überdachten Mountainbike-Pumptrack der Region.

Die Wellenbahn für Kinder und Jugendliche von zwei bis zwölf Jahren gleich neben Tennis- und Beachvolleyballplätzen in enger Verbindung mit dem Panorama Beach Faaker See ist „ein enormer Schub für die immer wichtiger werdende Saisonverlängerung und eine Schlechtwetteralternative“, sagt der Tourismus-Vorsitzende Gerhard Stroitz hörbar stolz. Radverleih, Fotopoint und kühlender Wassersprühnebel inklusive.

Alle Infos auf visitvillach.at