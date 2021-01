St. Lucia: Der Konsul und sein Paradies

Yeahman! Typisch karibisch locker sind Begrüßung und Einreise am Flughafen. Schon die erste Tour mit dem Mietwagen zeigt die Vielfalt der 620-Quadratkilometer-Insel: die berühmten Vulkankegel (Pitons) an der Karibischen See, tropische Regenwälder mit malerischen Wasserfällen und heißen Schwefelquellen, dazu eine Orgie an schönen Stränden. Kein Besucher lässt den fotogenen „Drive-in“-Vulkan in Soufriere und das gesunde Schlammbad aus, auch nicht das lässige Treiben in den Dörfern – nach dem Motto „no stress“. Aus der Bar wummern Bob-Marley-Hymnen, die langsame Streetlife-Atmosphäre vermittelt Karibikfeeling.