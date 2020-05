Salzburg: Mozartkitsch und neuer Chic

Klarerweise sorgt diese Art von Bau in einer Stadt, die mit dem Label „Mozartstadt“ jedes Jahr Millionen von Touristen aus aller Welt anzieht und die ihren Kitsch und Pomp bestens vermarktet, für leicht saures Aufstoßen. Jahrzehntelang war über Art und Standort debattiert worden. Dass das alte Paracelsusbad abgerissen werden musste, tat sogar dem Bürgermeister der Stadt, Harald Preuner, in der

Seele weh. Er hat dort als Kind schwimmen gelernt – so wie viele gebürtige Salzburger.

Ob das neue Paracelsusbad bei Einheimischen wie Touristen ankommt, bleibt abzuwarten. Wenige Monate nach der Eröffnung im Oktober 2019 kam die Corona-Krise und damit die Schließung. Mittlerweile wurde der Wiedereröffnungstermin mit

15. Juni 2020 fixiert; andere Bäder haben an diesem Wochenende schon wieder geöffnet. Eines zeigt sich an diesem Beispiel aber ganz deutlich: Die Stadt Salzburg will ihrem Kitsch-Image etwas entgegensetzen. Für ein Architekturprojekt wie das Paracelsusbad braucht es Mut.

Das Stichwort Mut nimmt auch Michaela Gmachl in den Mund, die etwas außerhalb der Stadt Salzburg in Elixhausen an einem uralten Bauernstuben-Tisch sitzt und ihre Familienhistorie erzählt. Das „Romantikhotel Gmachl“ (der Name wird gerade auf „Romantik Spa Hotel Elixhauser Wirt“ geändert) ist der älteste Gastronomie-Betrieb Österreichs. Im Jahr 1334, also vor 686 Jahren, wurde der Bauernhof mit Taverne erstmals urkundlich erwähnt. Michaela Gmachl führt den Betrieb in 23. Generation. Mut habe es deshalb gebraucht, sagt sie, weil so ein historisches Schmuckstück freilich seine Tücken hat. Werkelt man zu wenig, verfällt es. Werkelt man zu viel, verschwindet der ursprüngliche Charme.