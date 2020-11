Point Pelee: Wo Millionen Schmetterlinge eine lange Reise starten

Klimafreundliche Anreise

Point Pelee liegt an Ontarios südlichstem Zipfel, der in den Eriesee ragt. Ab Toronto (CO2-Kompensation 46,52 € via climateaustria.at ) liegt Point Pelee etwa vier Stunden mit Auto/Bus entfernt

Nationalpark

Der Park ist ganzjährig geöffnet, Hauptsaison ist von Mai bis Oktober. Der Eintritt ist mit knapp acht Dollar günstig. Infos: parscanada.gc.ca/pelee

Übernachtung

Das Hotel The Grove im Städtchen Kingsville ist stylish: Tresen aus gestapelten Retro- Koffern, Holzoptik in Zimmern, Lesesessel, mygrovehotel.com

Essen und Trinken

In Kingsville speist man gut im Grove Brew House, direkt neben dem Hotel. In der Pub-artigen Beerhall laufen Footballspiele auf Großbildschirmen, ruhiger ist es nebenan in der Lounge

Auskunft und Buchtipp

Dieser und weitere Geheimtipps in: „Kanada – Ontario: 40 Highlights abseits der ausgetretenen Pfade“ von Stephan Brünjes, Verlag 360° medien, 208 Seiten, 14,95€

Allgemeine Infos auf der Website ontariotravel.net/ger