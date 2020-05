Mund-zu-Mund-Beatmung verboten: Neue Regeln auf Italiens Stränden

Duschen und Toiletten werden besonders gründlich desinfiziert werden müssen, geht aus den von der Regierung mit Experten entworfenen Vorsichtsmaßnahmen hervor. Mit Einbahnwegen soll der Kontakt zwischen Menschen aufs Minimum reduziert werden.

Gruppenspiele verboten

Sport und Gruppenspiele am Strand sind verboten. Aufseher werden dafür sorgen, dass vor allem Kinder die Abstandsregeln einhalten. Swimmingpools in den Badeanstalten müssen als Vorsichtsmaßnahme gegen die Verbreitung von Covid-19 geschlossen bleiben.

Bademeister-Erlass: "Verbot zu ertrinken"

Bademeister werden bei Rettungsaktionen nicht auf Mund-zu-Mund-Beatmung zurückgreifen können. Sie sollen lediglich die Atmung der Person, die sie gerettet haben, checken. Italienische Medien sprachen scherzhaft von einem " Verbot zu ertrinken" auf den italienischen Stränden in diesem Sommer.

In Ligurien, wo die Dimensionen der Strände kleiner als an der Adria und oft felsig sind, rätselt man, wie die Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden können. "Wenn man einen Sonnenschirm alle fünf Meter aufstellen darf, wird sich ein einziger Badegast sonnen können, weil die Strände hier in Ligurien manchmal nur vier Meter lang sind", sagte der ligurische Präsident Giovanni Toti.