Wenn es hier drei Tage regnet, ...

Baby can I hold you tonight?, so schallt es aus der Bluetooth-Box am Nachttisch nebst absurd großem Doppelbett. Vier Mal nach rechts und vier Mal nach links gerollt, lautet die Antwort: Nein.

Zumindest nicht in dieser Villa am Strand der winzigen Insel Miriandhoo im Baa Atoll auf den Malediven, die nächste winzige Insel nur als schmaler Streifen am Horizont erkennbar.

Als Alleinreisende hält man hier im Honeymoon-Paradies abends noch maximal eine Flasche japanischen Biers aus der Minibar. Und vielleicht einen Regenschirm, wenn man rausgehen möchte. Möchte man nicht. Es ist 23 Uhr, die „Sunset Bar“ war schon nach Sonnenuntergang nur noch dünn besucht. Und es regnet.

Nur Meer und Strand

Türkisblaues Meer, endlose weiße Traumstrände, üppiges Tropengrün sah man auf Fotos im Internet. Schnorcheln, tauchen – und ansonsten einfach abschalten könne man hier, hieß es. Nur Meer und Strand und Meer und Strand und abends ein paar bunte Cocktails. Das war der Plan.

Die Idee, die klassische Flitterwochen-Insel alleine zu bereisen, ist gar nicht so weit hergeholt – das Repertoire der Malediven ist viel breiter als gemeinhin bekannt.

Von 1.196 Inseln sind etwa 200 von Einheimischen bewohnt, und seit diese auch von Touristen besucht werden dürfen, kommen immer mehr Individualreisende. Teile der Inselgruppe im Indischen Ozean ähneln dem, was Bali früher einmal war: ein Hotspot für Taucher, Surfer oder jene, die einfach nur die Füße in den Sand stecken und Saft aus einer Kokosnuss schlürfen wollen.

Die rund 150 „Hotelinseln“ sind indes alleine auf diesen Zweck ausgerichtet. Hier gelten die üblichen Regeln in dem streng muslimischen Land (wie das Alkoholverbot) nicht. Im Luxus-Segment bleiben keine Wünsche offen.

Da werden frühmorgens sogar die größeren Steine im Meer drapiert und das üppige Grün so bearbeitet, dass sich auch ja kein tropisches Insekt in die schicken Villen verirrt. Die „Hotelinseln“ sind ein eigener, kleiner Organismus – und der funktioniert.

Bei optimalen Wetterbedingungen, wohlgemerkt, die in der Saison von Dezember bis April üblicherweise herrschen. Der Plan, wie weiter oben beschrieben, hätte im Westin Maldives Miriandhoo Resort voll aufgehen können. Stattdessen: Regen im Paradies – für diese drei Tage Ende November galt das wortwörtlich.