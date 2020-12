"La Bella" im Winter: Die Kunst, Venedig für sich allein zu haben

Zeit für eine Essenspause. Was sonst als Schnapsidee erscheint, nämlich am Markusplatz ins Quadri zu gehen, ist nun eine verlockende Idee. Um 1900, als Venedig noch zu Österreich gehörte, war das Quadri das Caffè, in dem die österreichischen Offiziere verkehrten. Im Caffè Florian, auf der anderen Seite des Markusplatzes, traf sich der Widerstand, die venezianischen Nationalisten. Heute ist das Quadri ein schicker Gourmettreff, gestylt von Stardesigner Philippe Starck und kulinarisch geprägt von der Familie Alajmo. Massimiliano und Raffaele Alajmo gelten als die Big Player der norditalienischen Topgastronomie. Ihr Restaurant Le Calandre in Padua hat seit dreizehn Jahren einen Topplatz im „World’s 50 Best Restaurants“-Ranking. Aber auch das Quadri kann sich längst über einen Michelin-Stern freuen: Alajmo etablierte zur innenarchitektonischen Fusion von Tradition und Moderne eine Küche, die ebenfalls Tradition und Moderne in sich vereint. Fische und Meeresfrüchte kommen vom Rialto-Markt nebenan, die Nudeln werden mit Pistaziensauce sowie Muscheln aus der Lagune serviert. Im Grancaffè im Erdgeschoß gibt es Kaffee, Kuchen und exquisite Häppchen sowie feine Aperitivi. Es lohnt sich also hinzugehen – besonders jetzt, wo man ohne viel Tamtam einen Platz bekommt.

Wer sich für Architektur interessiert, für den ist ein Besuch im Ca’ Foscari, auch Palazzo Foscari genannt, in Dorsoduro den Abstecher wert. Der spätgotische Palazzo dient als Sitz der venezianischen Universität und bietet von seinem Großen Saal im zweiten Obergeschoß aus einen atemberaubenden Blick auf den Canal Grande. Einen Canaletto-Blick: Die Sicht durch die riesigen Fenster reicht von der Rialtobrücke im Nordosten bis zur Accademiabrücke im Süden. Gestaltet hat den Großen Saal der italienische Architekt Carlo Scarpa, der für sein meisterhaftes Fügen des Neuen zum Alten berühmt ist. Scarpa, einer der wichtigsten europäischen Architekten des 20. Jahrhunderts, der vom Palazzo Abatellis in Palermo über das Museo Correr in Venedig bis zum Museum Revoltella in Triest in ganz Italien seine markanten Spuren hinterlassen hat, liebte die Reduktion und den fast zärtlichen Umgang mit historischer Bausubstanz. Jedes Detail ist präzise gefertigt, die Farbgebung wie die Formen sind ungewöhnlich, aber kühn. Kurz: Den Großen Scarpa-Saal der Universität sollte man sich unbedingt ansehen.