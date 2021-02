Kloster Waldsassen: "Wir haben die schönste Bibliothek der Welt"

Auch „Seelenwellness“, wie Fech es nennt, wird angeboten, man kann am täglichen Chorgebet der Schwestern teilnehmen. Unter ihrer Leitung wurde auch der ökumenische Pilgerweg Via Porta (zirka 300 Kilometer) eingeweiht, der das evangelische Kloster Volkenroda in Thüringen mit dem katholischen Waldsassen verbindet.

2021 im Zeichen von Sebastian Kneipp

2021 soll mit diversen Veranstaltungen im Zeichen des 200. Todestages des bayerischen Priesters Sebastian Kneipp stehen, der mit seiner Naturheilkunde bekannt wurde und Namensgeber des gesunden Kaltwassertretens ist.

In normalen Zeiten seien vor allem das Gästehaus, der Klostergarten und die Konzerte in der Basilika die Besuchermagnete, so Fech. „Jede Abtei ist autonom und muss schauen, dass sie wirtschaftlich und geistlich funktioniert.“ Habe man früher von Spenden gelebt, sei man jetzt betriebswirtschaftlich selbstständig. Und man ist kreativ, wie eine Notiz auf der Website zeigt: „Sie suchen einen Ort, wo Sie effektiv, konzentriert und kreativ in Ruhe arbeiten können – dann buchen Sie ein Tageszimmer in unserem geistlich-gastlichen Gästehaus“. Es wird damit „Homeoffice im Kloster“ um dreißig Euro beworben. Inklusive Schreibtisch, WLAN, Kaffee. Fech: „Das kostbarste, das wir im Kloster anbieten können, ist die Stille.“