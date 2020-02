Kapstadt, das Mekka für Millennials

Das Tolle am Reisen ist ja, dass es einem hie und da einen Spiegel vorhält. Der Satz „Jetzt leg’ endlich ’mal das Handy weg!“ zum Beispiel kann einem daheim noch so oft um die Ohren fliegen, richtig ernst nimmt man ihn nicht. Und dann sitzt man eines Tages Tausende Kilometer entfernt mit einer Gruppe anderer „Millennials“ (das sind die, die in etwa zwischen 1980 und 1995 geboren wurden) in einem Safari-Jeep, fährt vorbei an Baby-Nashörnern und schlafenden Löwen und möchte den Handy-Satz am liebsten inbrünstig durch die Savanne brüllen.

Aber dazu später.

Kapstadt also. Oma und Opa reagieren ob des auserkorenen Reiseziels verwirrt bis panisch, Gleichaltrige mit einer Mischung aus Neid und Begeisterung: Die Stadt am südwestlichen Zipfel des afrikanischen Kontinents hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Liebling der reisefreudigen Instagram-Generation gemausert – die ideale Kombination aus Städtetrip und Badeurlaub, zeitgeschichtlicher Relevanz und unbekümmerter Hipsterszene, Fernreise-Feeling und europäischen Standards. Das alles ohne Jetlag (nur eine Stunde Zeitverschiebung) und zu überraschend günstigen Preisen (noch?). Kurzum: jede Menge Motive, die nur darauf warten, in Abertausenden Instagram-Feeds verewigt zu werden.