Janáček Festival: Brünn steht ganz im Zeichen der Musik

Oder mit dem Bonmot, dass der in Prag und Wien ausgebildete Organist ein wahres Schleckermaul war. Danke Janáčeks Haushälterin wurde die geniale Verbindung von Musik und Genuss überliefert. So schrieb sie ein Rezeptbuch, machte darin persönliche Vermerke: Was Janáček mochte, wann er diese oder jene Speise besonders gerne aß, wann er etwas zu Papier brachte. Das Original ist im L. J. Archiv in Brünn, die Sammlung mit Kommentaren wurde jetzt als Buch veröffentlicht. Der Clou: Cafés und Lokale in Brünn bieten je eine spezielle Süßspeise aus dem Rezeptbuch an, so etwa seine geliebte Palatschinkentorte. Nicht umsonst trägt die mährische Metropole den UNESCO-Titel „Creative City of Music“.

Das Festival selbst glänzt mit großen Opern (Die griechische Passion, Richard Strauss’ Salome – Aufführungen mit dt. Untertiteln) und exzellenten Ensembles. Am 12. Oktober finden Backstage-Führungen im Janáček-Theater und Citywalks auf den Spuren des Komponisten statt.