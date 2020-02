In Stratford heißt es Shakespeare versus Justin Bieber

Stratford heißt so wie der britische Geburtsort des Großdichters und ehrt ihn mit einem Theaterfestival. Aber da ist noch jemand, den weltweit mehr Leute kennen als Shakespeare: Justin Bieber. Der 25-jährige Popstar plant für 2020 sein Comeback – auf der Bühne und an manchen Tagen sogar in seiner Geburtsstadt.

Nichts, aber rein gar nichts hat hier den Anschein von Rock ’n’ Roll, kreischenden, in Ohnmacht fallenden Teenagern und monumentalen Bühnenshows. Auf Stratfords Flüsschen Avon, benannt nach dem Vorbild in Großbritannien, ziehen Schwäne beschaulich ihre Kreise im Schatten von Trauerweiden. Flaneure bestaunen an der Uferstraße die ebenfalls britisch geprägten Landhäuser und bummeln an der Ontario Street durch Vintage- und Antiquitäten-Läden.

Überall dazwischen sind die feinen, meist leisen Künste zu Hause: Bei „Art in the Park“ präsentieren Holzschnitzer, Steinmetze, Fotografen und Maler seit mehr als 50 Jahren ihre Werke im Grünen. Galerien laden zu „Open door“-Tagen ein. Zwei, bald wieder drei Theater hat die Stadt, sobald der Nachfolger des Tom Patterson Theatres fertig ist – benannt nach dem Journalisten, der Shakespeare hier quasi zu einem Zweitwohnsitz verhalf.

Überlebensgroß

Da steht er – fast wie ein Ritter. William Shakespeare, Großdichter-Fürst der Angelsachsen – von einem Künstler lebensgroß aus poliertem Edelstahl modelliert. Von einem Podest aus scheint er mit gütigem Blick die Rosen und Sonnenblumen in den akkurat gepflegten Blumenrabatten vorm Festival-Theater zu bewachen. Dessen Dach mutet an wie ein riesiges Zirkuszelt und erinnert damit an den Gründungsmythos des Shakespeare-Festivals in dieser gut 30.000 Einwohner zählenden Stadt: Nach dem Zweiten Weltkrieg machten die hier lange für Arbeit sorgenden Lokomotiv-Reparaturwerkstätten dicht. Rezession drohte, und die wollte der Journalist Tom Patterson nicht hinnehmen, setzte ganz auf Stratfords Marketing-Optionen und initiierte ein Theaterfestival.

Tom Patterson brauchte ein, zwei Jahre, bis er den Stadtrat und Geldgeber überzeugt hatte. Mit 150.000 Euro musste er auskommen. Es reichte für den Bau der Bühne, einen mehrwöchigen Spielbetrieb, aber nicht für ein Theater. Also ließ Patterson ein riesiges Zelt über der Bühne aufbauen.

Drinnen, im heutigen, dann 1956 erbauten Theater, bestehen Teile der Bühne noch aus Originalplanken aus dem Gründungsjahr 1953, erklärt Stephen Francom, der Guide, bei seiner Führung „behind the scenes“. Arbeiter mit Helmen bauen gerade in knapp zwei Stunden das mit künstlichem Wald, einer Art Hochsitz und mehreren Ebenen gestaltete Bühnenbild der Aufführung von Shakespeares „Der Sturm“ ab. Wie die meisten Inszenierungen ist auch diese ein besonderes Erlebnis, weil die maximal 1.833 Zuschauer – wie zu Lebzeiten Shakespeares – an drei Seiten um die Bühne herumsitzen und so jedes Stück intensiv erleben. In der „Sturm“-Inszenierung hingen Planeten am Theaterhimmel.

In den Werkstätten gibt es sie zum Angreifen: Der Planet Jupiter besteht aus einer durchsichtigen Plastik-Salatschale mit umgekehrt aufgeklebten Plastik-Sektgläsern, Plastik-Eiswürfeln und Goldfolie. Unser Guide zeigt auf die Falltür im Bühnenboden mit Fahrstuhl darunter. „Tolles Teil, nicht nur weil es die Schauspieler ruckzuck auf die Bühne befördert, sondern auch, weil ich in meinem ersten Theaterjob als Putzmann vor 40 Jahren häufig ein Nickerchen darin gemacht habe, wenn ich vor Schichtende fertig war.“