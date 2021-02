In Singapur hat das erste "coronasichere" Hotel eröffnet

In der südostasiatischen Millionenmetropole Singapur hat ein Hotel- und Kongresszentrum eröffnet, das sich als "coronasicher" bezeichnet. Durch scharfe Sicherheitsvorkehrungen soll keine Übertragung des neuartigen Virus möglich sein.

Der am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellte Neubau richtet sich an Geschäftsreisende, die sich nur für wenige Tage in Singapur aufhalten und in dem Spezialhotel die sonst vorgeschriebene zweiwöchige Quarantäne umgehen können. Allerdings müssen sie vor und während ihres Aufenthalts Coronatests machen lassen und dürfen das Hotel nicht verlassen.

Essen wird vor die Tür gestellt