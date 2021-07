Die außergewöhnlichsten Ferienhäuser

Der Zirkuswagen bietet heimeligen Komfort in nostalgischer Atmosphäre für 2 Personen oder auch Eltern mit einem Kind. Doppelbett und ein kleines Schlafsofa. Die Ausstattung wird überwiegend von Naturmaterialien bestimmt. In der kleinen Kirschholz-Einbauküche kann man kulinarisch kreativ sein. Beim Frühstück in der Orangerie können Sie in der aufgehenden Sonne das Rauschen des Flusses genießen.