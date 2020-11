Heimat bist du origineller Friedhöfe

Heute ist Allerheiligen und da kann sich auch die Reiseredaktion den Friedhöfen widmen. Zumal sie ja die heimlichen und zugleich unheimlichen Stars unter den Sehenswürdigkeiten sind: Wer schon einmal in Buenos Aires war, war sicherlich auch auf La Recoleta, in Paris kommt man kaum am Père Lachaise vorbei und der Highgate Cemetery in London ist einen Besuch wert.