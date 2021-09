Grüner Hingucker: Chicago

Mit den Dachgärten kehrten auch die Bienen in die Stadt zurück. Auf dem Chicago Cultural Center und der City Hall sind Bienenstöcke beheimatet, deren Bewohner im Sommer die Blüten zahlreicher Parkanlagen und Gärten bestäuben. Mit dem speziellen „Rooftop Honey“, den es sogar zu kaufen gibt, kann man Mun Wong allerdings nicht locken. In ihrem kleinen asiatischen Restaurant im Stadtteil Edgewater geht nur rein pflanzliche Kost über die Theke. Ursprünglich hatte die in Macau geborene Chinesin rein gar nichts mit Gastronomie am Hut. Seit siebzehn Jahren leitet sie mit ihrem Mann erfolgreich ein Unternehmen für Sicherheitssysteme und wurde 2016 vom Chicago Business Journal unter die fünfzig einflussreichsten Frauen Chicagos gewählt. Dass sie das Restaurant, in dem sie davor selbst immer wieder zu Gast gewesen war, übernehmen würde, hätte sie sich nicht träumen lassen. Es war Schicksal – und eine Herzensangelegenheit. „Ich habe mir für Chicago schon immer ein größeres veganes Angebot gewünscht. So wie in L.A. oder New York“, schildert Mun. „Dann bot sich mir die Gelegenheit, selbst für diese Veränderung zu sorgen, und ich dachte mir: Let’s do it.“

Seit der Übernahme des Alice & Friends’ Vegan Kitchen kreiert sie mit ihrem multikulturellen Team neue Desserts und asiatisch inspirierte vegane Speisen. Die Zutaten stammen größtenteils von lokalen Produzenten, im Sommer gibt es Kräuter aus Eigenanbau. Der vegane Käse wird hausgemacht. Muns Ziel ist es, – ähnlich wie bei Alice im Wunderland – ein unbeschwertes Reich für Veganer und Pflanzenbewusste zu schaffen und ihnen das Vegansein so schmackhaft und einfach wie möglich zu machen. Dafür nimmt sie auch eine Hundertstundenwoche in Kauf, die sie durch die Doppelbelastung mit ihrem Job bei VinTech Security Systems hat. „Chicago ist eine dynamische und fortschrittliche Stadt mit sehr hoher Lebensqualität und wichtiger Vorbildfunktion“, findet die Unternehmerin. Das bedeute aber nicht, dass Amerikas grünste Stadt nichts mehr verbessern könnte. „Besser geht es ja immer, wie man so schön sagt.“ Mit der Weiterführung des Restaurants hat die Asiatin bereits einen bedeutenden Beitrag geleistet: Chicagos Gastro-Landschaft zählt ein grünes Restaurant mehr. Ihr Motto: „Sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest.“