Grenzgang im verschneiten Böhmerwald

Im südlicheren Teil des Mühlviertels liegt an diesem sonnigen Wintermorgen kein Schnee. Erst in höheren Lagen, als bei der kurvenreichen Autofahrt die Ortstafeln von St. Stefan im Walde und Oberafiesl vorbeiziehen – im Mühlviertel gibt’s ja generell klangvolle Ortsnamen, man denke nur an Hühnergeschrei und Sexling –, ändert sich das Landschaftsbild hinter der Fensterscheibe. Zuerst angezuckert, verschwinden Felder und Wiesen unter einer knöchelhohen Schneedecke, bei den Walddurchfahrten biegen sich die Äste der Bäume unter der weißen Last.

Wir parken in Guglwald, an einer Grenzstraße zu Tschechien, und marschieren los. Mehrere Wanderrouten, etwa der Nordwaldkammweg, kreuzen sich hier. Vereinzelt sind Spuren von Schneeschuhwanderern zu sehen. Zehn Gehminuten entfernt den Hügel hinauf liegt das Mahnmal Eiserner Vorhang. Schautafeln liefern historisch Wissenswertes. Alois Mock hat hier ein Bäumchen gepflanzt. Ein kurzer Abschnitt des mehrere Meter hohen Grenzzauns aus Stacheldraht steht noch. „Pozor!“ – sei vorsichtig, ist auf einer Tafel zu lesen.