Essen und viel "sim": Guido Tartarottis Reise-Notizen über die Algarve

Portugal hat zwei große Vorteile. Erstens: das Land. Das ist gefüllt mit bemerkenswert schöner Landschaft, tollen Stränden, markanten Hügeln, alten Städten und einigen ausgesucht fotogenen mittelalterlichen Klöstern.

Zweitens: In der Landschaft stehen besonders nette Menschen herum, die sogenannten Portugiesen. Die sind, und da kann man als Österreicher im Urlaub etwas lernen, extrem höflich, sie verwechseln Freundlichkeit nicht mit Aufdringlichkeit, und Respekt nicht mit Kälte.

Sie lieben Fußball und gutes Essen und sprechen eine merkwürdige Sprache, sind also gar nicht so anders als wir.

Portugiesisch klingt immer so, als spreche jemand mit Weichspüler im Mund, jedes Wort hört sich an wie „Raischflaisch“, wobei man, um wirklich authentisch zu klingen, am Ende immer ein U anfügen muss: Raischflaischu.

Am Beginn unserer Reise steht auch ein kleiner Sprachkurs: Das wichtigste Wort in Portugal ist, so lernen wir, „sim“, das heißt „ja“ (haben wir schon erwähnt, dass die Portugiesen höflich sind?). Man spricht es aus wie „sing“, mit einem angedeuteten „ng“ am Ende, wobei eine akute Nasennebenhöhlen-Infektion und eine am Gaumen klebende Zungenspitze der korrekten Aussprache entgegenkommen. „Não“ heißt „Nein“, das ist seltener zu hören und klingt fast wie Steirisch: „Nau“ (wer will, kann hier am Ende ebenfalls die Ahnung eines „ng“ anfügen).

Brot heißt „pão“ und wird, richtig, „paung“ ausgesprochen. Wer dagegen „pau“ sagt, meint auch „pau“, und das bedeutet Stock. Beim Bestellen heißt es also, vorsichtig zu sein. „Caro“ heißt teuer und klingt wie „karu“, „carro“ heißt Auto und klingt auch wie „karu“. Man darf sich also nicht wundern, wenn man beim Feilschen am Markt versehentlich ein Auto kauft.

Wir sitzen in einer Bar auf der Ilha da Culatra, und die Portugiesen amüsieren sich köstlich über unsere ungelenken Versuche, Portugiesisch zu sprechen. Sie sind aber so höflich, nur milde zu lächeln.

Die Ilha da Culatra ist eine von vielen Inseln in der Lagune vor Faro, auch bekannt als Naturschutzgebiet Da Ria Formosa. Auf Culatra gibt es keine Autos, keine Motorräder, nur Traktoren, außerdem eine Schule, einen Supermarkt, einen Leuchtturm (der so aussieht, wie alle Leuchttürme, also sehr malerisch) und einen Hubschrauberlandeplatz. Es gibt keine großen Hotels, nur kleine Pensionen, und vor allem gibt es viele Bars.

Culatra hat tausend Einwohner, geschätzt die Hälfte von ihnen arbeitet in Bars und ist damit beschäftigt, die andere Hälfte mit Alkohol zu versorgen. Culatra misst stolz den höchsten Pro-Kopf-Bierverbrauch in Portugal!

Es gibt auf Culatra dennoch keine Polizei, es gilt das Motto: Was auf der Insel passiert, wird auf der Insel geregelt (wie gesagt: Höflichkeit ...). Man kann dort die traditionellen Austernfischer beobachten, welche Austern in, ja wirklich, Säcken züchten.

Die berühmte Lagune hat sechs Inseln und sechs Durchlässe zum Atlantik. Bei Ebbe liegt der Meeresgrund frei (dann schauen die Austernfischer in ihre Säcke). Man kann dort übrigens Hausboote mieten, wenn man Bier, Austern und sehr viel Natur mag.